Aqui está o novo Yaris Cross, a aposta da Toyota para o segmento B-SUV

A Toyota até pode ter sido pioneira no segmento dos SUV, com o RAV4, que é um dos SUV mais vendidos do mundo, mas só agora apresentou candidatura ao competitivo (e lucrativo!) segmento dos B-SUV, com o Toyota Yaris Cross, uma espécie de Yaris aventureiro e de calças bem arregaçadas.

Posicionado abaixo do C-HR, que o AQUELA MÁQUINA já testou, o Yaris Cross assenta na mesma plataforma do Yaris, pelo que mantém a mesma distância entre-eixos: 2560 mm. Porém, e como se exige a uma proposta do segmento B-SUV, cresceu em tamanho - o Yaris é um dos modelos mais compactos do seu segmento - e ganhou 240 mm em comprimento, passando a medir 4180 mm.

Quanto à largura, cresceu 20 mm face ao Yaris, ao passo que está cerca de 90 mm mais alto. Porém, e apesar do aumento de quotas exteriores, este Toyota Yaris Cross continua a ser bem mais compacto que o Toyota C-HR.