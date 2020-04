É a principal novidade que a Opel irá lançar no início do próximo ano. O Mokka vai ganhar uma versão 100% eléctrica na segunda geração que a marca alemã está já a desenvolver.

Ainda escondido sob camuflagem, o compacto electrificado, que abre a gama com variantes equipadas com motores de combustão, está já na fase final de testes antes de entrar na linha de produção já no Outono.