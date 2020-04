Hyundai Veloster N recebe nova caixa de dupla embraiagem

A Hyundai acaba de adicionar ao Veloster N a sua caixa N DCT, uma caixa de automática de dupla embraiagem com oito velocidades. Teoricamente, esta notícia nem nos diria respeito, já que a segunda geração do Veloster só é vendida em mercados como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Contudo, este é um automóvel muito próximo do nosso bem conhecido i30 N , pelo que é provável que este "hot hatchback" também venha a receber esta solução mecânica, além da caixa manual de seis velocidades que já o equipa.