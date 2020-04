Espectacular: motor W16 da Bugatti num relógio de 257 mil euros

Tem um Bugatti na sua garagem mas não tem um relógio no pulso para condizer com o exclusivo hiper carro?

Não há problema: a Jacob & Co. propõe-lhe um medidor do tempo que mimetiza o fantástico motor W16 do Bugatti Chiron.

O Bugatti Chiron Tourbillon é o resultado da parceria, assinada há pouco mais de um ano, entre a fabricante de relógios e a marca do grupo Volkswagen.

Sob o mostrador em cristal de safira do relógio criado de raiz destaca-se o mecanismo animado do bloco W16.

Ao pressionar um pequeno botão, as bielas e os pistões em aço entram em acção durante 20 segundos, acompanhado pelos turbocompressores giratórios, dentro do bloco de cristal de safira.

O "motor" de 578 elementos é apenas para o exibicionismo porque não tem qualquer influência na medição das horas e minutos.

Outros toques muito distintos casam na perfeição o Tourbillon com o Bugatti Chiron, como os ponteiros com a cor azul do bólide.

Limitado a 250 unidades, o relógio custa apenas uns módicos 257 mil euros, um preço que não deve assustar o dono de um Bugatti!