Selvagem: Toyota GR Supra transformado num monstro de 1.000 cv!

Insatisfeito com a potência que o novo Toyota GR Supra oferece aos adeptos das emoções fortes? Do lado da Papadakis Racing, o sentimento é o mesmo!

Agora, num tom mais sério, a preparadora californiana, especializada na modificação de pequenas "bombas", está a preparar um "montro" selvático para a edição deste ano do Formula Drift.

São uns monstruosos 1.048 cv de potência e 1.231 Nm de binário que o motor B58 de 3.0 litros e seis cilindros em linha agora desenvolve, contra os originais 340 cv e 500 Nm. O propulsor foi revisto e reprogramado electronicamente pela Carson, que também incluiu na equação um turbo de maior dimensão

As fotografias publicadas pela equipa no seu portal não são ainda as imagens reais do bólide; estas foram idealizadas pelo ilustrador informático Jonsibal! Todavia, não ficarão muito longe do idealizado quando ele for concluído. Ao nível da carroçaria, a Papadakis Racing aumentou as cavas das rodas para facilitar as manobras de derrapagem.

A gaiola de segurança do habitáculo também foi renovada, para reforçar a segurança do condutor, e na traseira foi montada uma nova asa aerodinâmica. A calçar este Toyota GR Supra estão umas jantes de 18 polegadas da Motegi Racing e novos pedais desportivos Tilton 600 Series.

Ao nível mecânico, a Papadakis Racing instalou novas barras estabilizadoras, e montou uma suspensão pneumática RS-R ajustável com molas RS-R Racing. A transmissão automática ZF, que equipa de série o desportivo, foi substituída por uma caixa de competição G-Force GSR de quatro velocidades.

Outras modificações deverão ser concretizadas nas próximas semanas neste projecto ainda em desenvolvimento.