Bate em Manhattan e tenta fugir com Mirage GT de 690 mil euros destruído

Com as ruas de Nova Iorque vazias devido à pandemia do Covid-19, qualquer situação mais insólita é difícil de passar despercebida.

Foi o que esta terça-feira sucedeu em Manhattan quando o condutor de um exclusivo Gemballa Mirage GT fugiu, depois de enfaixar o super carro nas traseiras de um SUV e de um furgão de mercadorias.

No vídeo publicado no Instagram, vê-se o bólide meio destruído (uma das rodas vai no ar), avaliado em cerca de 690 mil euros, a acelerar pela 11ª Avenida, enquanto os poucos transeuntes na rua assistem estupefactos à situação.

O condutor, que alegadamente terá roubado o super desportivo, foi travado pela polícia algumas centenas de metros mais à frente.

Para os mais distraídos, o Gemballa Mirage GT é uma versão personalizada do Porsche Carrera GT.

Com a produção foi limitada a 25 unidades, está equipado com um bloco V10 de 5.7 litros que oferece 670 cv de potência e 630 Nm de binário máximos.

Dos 0 aos 100 km/hora faz 3,7 segundos para uma velocidade a bater nos 335 km/hora.