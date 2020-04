Toyota Supra com 4 cilindros já chegou a Portugal e custa menos 15 mil euros

O Toyota GR Supra 2.0 chegou finalmente a Portugal. A versão de entrada de gama do desportivo nipónico, equipada com um bloco de 2.0 litros de capacidade e quatro cilindros, há muito que era aguardada no nosso país, ou não fosse ela consideravelmente mais barata do que a variante de 3.0 litros e seis cilindros.