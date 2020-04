Audi RS6 Avant. ABT criou RS6-R monstruosa com 740 cv

Apresentada em Agosto do ano passado, era uma questão de tempo até a nova Audi RS6 Avant levar o "tratamento especial" da ABT Sportsline. Pois bem, esse dia chegou e podemos dizer-lhe que o resultado final é verdadeiramente impressionante.



O motor continua a ser o mesmo bloco V8 biturbo de 4.0 litros que equipa a RS6 Avant de série, mas esta preparadora alemã "fez das suas" e conseguiu elevá-lo aos 740 cv de potência e 920 Nm de binário máximo, números impressionantes se tivermos em conta que à saída da fábrica este motor produz "apenas" 600 cv e 800 Nm.

Para conseguir este aumento de potência tão significativo a ABT instalou novos turbos, um novo intercooler, um novo software de motor e claro, um novo sistema de escape. Contas feitas, a RS6-R (é assim que foi baptizada) passou a acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos, menos 0,4 segundos do que o tempo homologado pela Audi.

Para combinar com este aumento de potência a ABT também deitou as mãos à carroçaria, que agora conta com uma imagem ainda mais agressiva, fruto dos novos apontamentos aerodinâmicos em fibra de carbono e do novo pára-choques dianteiro.

Mas há mais novidades. O "spoiler" em carbono que prolonga a linha do tejadilho está bastante mais proeminente, o difusor traseiro está mais agressivo, as saídas de escape contam circulares contam com um acabamento em carbono e os espelhos (também em fibra de carbono) laterais adoptaram um desenho totalmente distinto.

A "fechar" a imagem exterior desta proposta estão as duas saídas de ar atrás das cavas das rodas (dianteira e traseira) e claro, as enormes jantes de 22’’ com assinatura da "casa" de tuning alemã.

No interior, e apesar de ainda não existirem imagens, a ABT afirma que instalou novos tapetes com a assinatura RS6-R, um novo volante em pele e fibra de carbono exposta e novas luzes ambiente.

A ABT Sportsline já fez saber que vai construir apenas 125 exemplares (todos numerados) da RS6-R e que esta transformação tem um custo de 69.900 euros. A isto ainda tem de adicionar o preço da própria Audi RS6 Avant que serve de base ao projecto, modelo que no nosso país tem preços a começar nos 162.079 euros.