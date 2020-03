Gumpert Nathalie First Edition: um super carro alimentado… a metanol!

O projecto pode parecer aberrante, e daí… talvez nem tanto como possa parecer à primeira vista.

Depois de sucessivos protótipos levados, nos últimos dois anos, aos salões automóveis de Pequim e de Genebra, a Gumpert Aiways acaba de revelar a versão final do Nathalie.

Trata-se do primeiro super desportivo equipado com célula de combustível… alimentada a metanol!

First Edition, assim se chama o coupé limitado a 500 unidades construído em fibra de carbono, apresenta 4.370 mm de comprimento por 2.076 mm de largura.

A altura é de 1.306 mm enquanto a distância entre eixos bate nos 2.648 mm para um peso total de 1.800 quilos.

A motorizá-lo estão quatro motores eléctricos, com sistema regenerativo de energia, instalados em outras tantas rodas do super carro.

A potência atinge os 400 kW (536 cv) enquanto o binário supera os 1.000 N, permitindo-lhe fazer uns alucinantes 2,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 305 km/hora.

Montado no Nathalie First Edition está uma célula de combustível de 15 kW que converte o metanol em hidrogénio, para depois "transformá-lo" em electricidade.

A simplicidade do abastecimento também está assegurada: para recarregar o depósito de 65 litros bastam três rápidos minutos.

E, caso se confirmem os dados avançados pela construtora automóvel, o super desportivo oferece uma autonomia de 820 quilómetros entre cada carga, a uma velocidade média de 121 km/hora.

A autonomia pode ser alargada até aos 1.200 quilómetros caso se circule em modo Eco.

Preparado para a estrada e as pistas de competição, o Nathalie First Edition será oficialmente apresentado a 18 de Março.

As primeiras entregas deverão acontecer no início do próximo ano, com um preço-base em redor dos 407 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?