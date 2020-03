Audi e-Tron S: gozo desportivo em total derrapagem

Para quem não está satisfeito com o desempenho do Audi e-Tron, não perde pela demora. No segundo semestre deste ano, a marca germânica vai lançar para a estrada variantes bem mais aguerridas do seu modelo 100% eléctrico.

Com os propulsores ainda em fase de protótipo, mas já muito próximos do produto final, a marca germânica irá lançar, no segundo semestre deste ano, a linha desportiva S das variantes berlina e Sportback.

Mais potência e maior dinamismo

Como avança a própria Audi, serão os primeiros modelos produzidos em massa com três motores eléctricos, com dois deles instalados nas rodas do eixo traseiro, e o terceiro no eixo da frente.

O Audi e-Tron S está preparado para colocar 320 kW (435 cv) e 808 Nm de binário nas quatros rodas, aumentando, no modo overboost, a potência para 370 kW (503 cv) e o binário para 973 Nm durante períodos de oito segundos. A velocidade máxima está apontada aos 211 km/hora, sendo necessários 4,5 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora.

O tempo de carregamento da bateria até 80% da sua capacidade andará pelos 30 minutos, desde que utilizador um carregador rápido de 150 kWh. É ainda possível recarregar até 11 kW em corrente alternada, embora não tenham sido avançados dados mais precisos.

É na tracção (às quatro rodas) e na agilidade que são relevadas as principais características das novas variantes da linha S… ao ponto de as derrapagens controladas fazerem agora parte do seu ADN.

Como afirma a Audi, quer o e-Tron S, quer o e-Tron S Sportback podem acelerar numa curva de forma tão dinâmica como um desportivo, ao ver a sua tracção particularmente focadas nas rodas traseiras. O comportamento da direcção é sempre previsível e apoiado num elevado nível de segurança e fiabilidade.

Quando em condução normal, apenas estão ligados os motores eléctricos traseiros, com o dianteiro a entrar em acção de forma imperceptível quando o condutor pisa o acelerador com mais energia ou se diminuir a aderência do carro em curvas rápidas.

A tracção eléctrica às quatro rodas é reforçada pelo vector de binário eléctrico. Significa isso que cada um dos motores traseiros envia directamente a potência às rodas por transmissão em vez de ser por diferencial mecânico.

De série, ambos os modelos vão receber jantes de liga leve de 20 polegadas (podendo ser substituídas, em opção, por um jogo de 22 polegadas) para acolherem pneus de 285 mm.

A segurar os discos de travão de 400 mm estão pinças de travão de seis pistões pintadas a preto com o logotipo S a vermelho. Destaque igualmente para a direcção progressiva, mais directa quanto mais o condutor gira o volante.

Os amortecedores também optimizados, assim como os estabilizadores nos dois eixos foram ampliados, para reduzir os movimentos de rolamento nas curvas.

Dinâmico ao olhar

Em termos estéticos, assinale-se os detalhes pintados em cinzento brilhante da grelha do motor e nos arcos das rodas, 23 mm mais largos do que na e-Tron original.

Os pára-choques dianteiro e traseiro, com os difusores a percorrem-nos a toda a largura, apresentam um design bem mais robusto, reforçado pelas entradas de ar maiores e mais expressivas. O remate final é dado pelos faróis digitais Matrix LED, instalados de fábrica em opção.

O interior dos futuros modelos e-Tron S foi mantido em cores escuras Alcantara. Uma enorme consola em arco a ligar os visores virtuais dos espelhos exteriores, ligeiramente acima do cockpit virtual da Audi.

Os logotipos da linha S estão em praticamente todos os elementos, como no selector do modo de condução e nos bancos desportivos ajustáveis, que podem ser revestidos em pele ou em Alcantara.

