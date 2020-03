O Peugeot 208 renovou-se e está mais preparado do que nunca para atacar o segmento B, um dos mais competitivos do mercado. É um modelo fundamental para a marca do leão, que curiosamente este ano celebra 208 anos de história. Nós já o guiámos em todas as suas variantes , quer com motorizações diesel e gasolina, quer também na inédita versão eléctrica, denominada e-208. E neste vídeo contamos-lhe tudo o que precisa de saber!