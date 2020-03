A Mercedes-Benz apresentou na edição deste ano do CES, em Las Vegas, um protótipo de ficção científico inspirado na saga do cinema "Avatar". Sim, esse mesmo, aquele filme que foi pioneiro na tecnologia 3D e que contava com uns humanoides azuis.

Denominado Vision AVTR Concept, este protótipo totalmente eléctrico e autónomo propõe uma total interacção entre máquina, ser humano e natureza. Se vai resultar, não sabemos, mas que este protótipo acrescenta algo de novo… disso ninguém pode duvidar!