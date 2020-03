Guiámos o Mercedes GLB: familiar refinado em estrada e imparável fora dela

A Mercedes continua a sua aposta no segmento dos compactos e acaba de lançar mais um modelo, o GLB. Criado com base nos dois segmentos que mais vendas garantem à marca de Estugarda, os compactos e os SUV, este GLB quer reunir as características mais práticas e urbanas dos primeiros com as características mais arrojadas e funcionais de um jipe. Será que o conseguiu?

A resposta é simples: sim!