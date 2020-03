Novo Porsche 911 Turbo S: “voar” a 330 km/hora!

Coupé ou descapotável? A escolha não será fácil para quem tiver oportunidade de pôr as mãos no novo Porsche 911 Turbo S.

Revelado esta terça-feira, o mais recente super carro da insígnia de Estugarda promete quebrar os corações dos fãs deste desportivo histórico.

O pára-choques frontal é bem mais agressivo do que a anterior versão, reforçado pelas características entradas de ar laterais. Atrás, destacam-se os duplos escapes, que podem ser ovais ou quadrados, e a proeminente asa recolhível.

Em termos de dimensões, o novo 911 Turbo S da série 992 é mais largo à frente, em 45 mm, com a traseira a crescer 20 mm em relação à versão que agora substitui.

Pela primeira vez, a marca germânica diferenciou o tamanho das rodas em ambos os eixos. O da frente "usa" pneus 255/35 em jantes de 20 polegadas, enquanto o de trás "calça" pneumáticos 315/30 numas jantes de 21 polegadas.

O peso total do super desportivo aumentou 50 quilos mas, face à potência oferecida pelo novo motor biturbo de 3.8 litros com seis cilindros, quase que nem se dá por isso.

Com uma potência máxima de 650 cv (mais 70 cv do que o seu antecessor) e um binário de 800, o novo Porsche 911 Turbo S atinge os 330 km/hora através de uma caixa automática de oito velocidades com dupla embraiagem.

Outro pormenor que, de certeza, irá agradar aos admiradores deste modelo é a sua capacidade em fazer 2,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora, subindo para os 8,9 segundos dos 0 aos 200 km/hora, menos um segundo do que na anterior versão.

O sistema de tracção às quatro rodas possui apresenta diferenciais de deslizamento limitado no centro e na traseira do bólide, enquanto a suspensão activa de série é combinada com a direcção da roda traseira.

As emoções aumentam quando se abrem as portas e se dá uma olhadela para dentro do habitáculo estilizado revestido em pele e carbono.

A costura especial que equipa de série os bancos do super carro presta homenagem à série 930 do Porsche 911 Turbo original.

Esse espírito é mantido no volante desportivo GT, nos gráficos do painel de instrumentos e no redesenhado ecrã digital PCM de 10,9 polegadas.

Em suma, um bólide de sonho para tirar o máximo prazer de condução em estradas abertas ou sinuosas.

