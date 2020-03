Medo de ficar pelo caminho? Alugue um reboque-bateria!

Há ideias que, à primeira vista, parecem bem idiotas, como é o caso deste reboque-bateria proposto pela EP Tender.

Todavia, face à reduzida autonomia dos veículos 100% eléctricos mais baratos, ou o elevado custo dos automóveis que conseguem percorrer distâncias maiores, talvez seja uma proposta a ter em conta.

Há cerca de quatro anos, a start up francesa avançou com o desenvolvimento de um reboque-bateria para aqueles que ainda têm receio de comprar uma viatura totalmente eléctrica.

As razões são várias mas as mais comuns devem-se ao medo de ficarem a meio da viagem num percurso mais longo, ou terem de parar várias vezes pelo caminho para fazerem os recarregamentos necessários.

Numa entrevista dada à edição europeia da Automotive News, Jean-Baptiste Segard, presidente da EP Tender, explicou as potencialidades do projecto: alugar reboques-bateria para deslocações mais compridas como é o caso das férias.

Basta ao condutor enganchar a traseira da viatura no pino do trailer para ganhar 60 kWh suplementares. E parece que a proposta tem tido alguma receptividade por parte de quem conduz Renault Zoe e Kangoo eléctricos.

Há, no entanto, dois aspectos que podem tornar esta proposta quase ridícula. A primeira é o custo de 37 euros pelo aluguer do reboque. A segunda tem a ver com a alteração dos hábitos de condução que um reboque obriga.

E, mesmo que o trailer tenha umas rodas auxiliares para facilitar as manobras de marcha-atrás, nem isso promete enternecer os condutores mais inquietos.

É objectivo da start up gaulesa produzir 4.150 reboques-bateria e ganhar 60 mil clientes até 2024… se, até lá, o mercado dos veículos 100% eléctricos não se alterar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?