Puritalia Berlinetta: um híper eléctrico para sonhar!

Chama-se Berlinetta, foi construído pela Puritalia, é lindo de morrer… e é movido pela electricidade! Eis a segunda geração deste híper desportivo híbrido plug-in, que promete despertar novas paixões quando for oficialmente revelado a 3 de Março no salão automóvel de Genebra.

Seguindo a filosofia imprimida pelo Project SuperVEloce, o novo Puritalia Berlinetta promete uma condução emocionante e um desempenho em estrada sem precedentes.

O construtor italiano, no entanto, cinge-se apenas aos elogios, já que apenas no evento suíço serão reveladas as especificações técnicas do híper desportivo.

Em plano de evidência no stand da Puritalia irá também estar um Berlinetta híbrido já devidamente personalizado com os desejos do seu futuro proprietário.

Um V8 de 5.0 litros, com 760 cv e 878 Nm, está combinado com um propulsor eléctrico de 218 cv e 370 Nm instalado no diferencial traseiro.

A combinação de ambos os motores oferece uma potência total de 965 cv e um binário de 1.248 Nm, passados ao solo por uma transmissão automática de sete velocidades.

O desempenho é aquele que se esperada de um híper desportivo: 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora!

Uma pequena bateria, com apenas 5,2 kWh de capacidade, permite ao Puritalia Berlinetta fazer 20 quilómetros em modo totalmente eléctrico.

Com uma autonomia electrificada tão "alargada", deverá servir apenas para levar o híper carro até ao posto de abastecimento mais próximo…

Cada uma das 150 unidades previstas é avançada por um preço-base em redor dos 602 mil euros.

