DS 9. Marca francesa tem novo topo de gama electrificado com 360 cv

A DS Automobiles acaba de expandir a sua gama de produtos, lançando uma berlina de luxo de três volumes que se assume como o novo topo de gama da marca francesa.

Numa gama até aqui formada por SUVs, o DS 9 chega para ser um automóvel de formato mais clássico, entrando directamente para o segmento D.

Com 4,93 metros de comprimento e 1,85 metros de largura, o DS 9 assenta na plataforma EMP2 - do grupo PSA - que já conhecemos do Peugeot 508, ainda que esta seja uma versão mais alongada. Ainda assim, e por contar com esta plataforma, o DS 9 conta com motor na dianteira - em posição transversal - e com tracção à frente, ainda que também possa ter tracção traseira.