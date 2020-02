Audi A4 entra em loja sem pedir licença

O acidente aconteceu há mais de um ano mas só agora o vídeo "entrou" no Youtube para fazer furor... e é simplesmente cómico o susto que o dono e o cliente de uma loja apanharam quando viram um Audi A4 a entrar disparado pela montra dentro.

Como avança o portal Carscoops, o condutor deve ter ficado com o pé entalado no pedal do acelerador quando arrancou com o carro estacionado num parque daquela cidade canadiana.

Antes de entrar na loja sem bater à porta, o Audi ainda conseguiu bater num BMW que ia a passar. Só visto… e de três ângulos diferentes filmados por outras tantas câmaras de vigilância do estabelecimento.

