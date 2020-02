Foi você que pediu um Ford Mustang eléctrico?

Provavelmente não é conhecimento do nosso leitor mas existe um pequeno fabricante no Reino Unido que se propõe recolocar na estrada um icónico Ford Mustang Fasback de 1967… mas agora com um motor eléctrico!

O desejo da Charge Cars deve estar muito perto de tornar-se uma realidade porque a start up londrina anunciou esta semana a contratação de Mark Roberts.

Ligado à McLaren há quase três décadas, trata-se, "apenas", de um dos homens-chave no desenvolvimento do mítico F1, assim como do P1, Senna, Elva e Speedtail.

Mark Roberts ficará à frente do departamento criativo da Charge Cars, empresa que aposta na recriação de retro-clássicos equipados com propulsores 100% eléctricos.

É o caso do Ford Mustang Fasback de 1967, primeiro projecto da start up iniciado há ano e meio, e que terá uma produção limitada a uns exclusivos 499 exemplares.

No lugar do motor V8 original estarão dois motores eléctricos a transmitirem 350 kW (475 cv) de potência e 1200 Nm de binário máximos às quatro rodas.

Em termos de desempenho, está preparado para fazer menos de quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora, e uma bateria de 64 kWh oferece uma autonomia em redor dos 320 quilómetros.

As encomendas estão abertas com um preço-base em redor dos 360 mil euros, sendo sempre a "subir" dependendo das opções de equipamento e de acessórios com que o futuro dono quiser personalizar o seu novo "velho" Ford Mustang.

