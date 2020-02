Audi Q7 renovado com híbrido 'plug-in' a partir de 79.600 euros

Mais dinâmico, mais desportivo e com novas opções de motorização. São estes os principais argumentos do reestilizado Audi Q7, que agora chega ao mercado nacional.

Ainda mais desportivo

Uma nova grelha singleframe octogonal, com frisos verticais cromados, e novos grupos ópticos frontal e traseiro em LED dão um aspecto ainda mais distinto à segunda geração deste SUV lançado originalmente em 2015.

O redesenho das cavas das rodas, para albergar jantes em liga leve de 18 a 22 polegadas, a inclusão do logótipo quattro na soleira das portas e a linha de cintura acentuam o seu ar desportivo, reforçado pelo friso cromado transversal que liga as luzes traseiras.

Na zona inferior do pára-choques, destacam-se as duas saídas de escape rectangulares, mostrando todo o seu apetite para atacar a estrada.

Em termos de dimensões, o Audi Q7 sofreu alterações mínimas mas sem reflexo no espaço interior. Com 5063 mm de comprimento, ganhou mais 11 mm em relação ao modelo original, mantendo os 1970 mm de largura, os 1741 mm de altura e os 2994 mm de distância entre eixos.

A bagageira oferece 295 litros de capacidade, caso se esteja perante a versão de sete lugares, enquanto na variante de cinco ocupantes, essa volumetria cresce para 890 litros até um máximo de 2075 litros com os bancos rebatidos.

Interior mudado por completo

É dentro do habitáculo do Audi Q7 que se verificam as maiores alterações, principalmente ao nível do painel de instrumentos e da consola central.

Esteticamente muito elegante, o cockpit virtual apresenta um ecrã de grande resolução de 12,3 polegadas, apoiado pelo sistema MMI Navigation Plus, com todos os comandos ao alcance sem que o condutor tenha de desviar os olhos da estrada.

O sistema MMI táctil de navegação permite fazer zoom ou scroll no ecrã digital de forma simples e precisa, admitindo igualmente o controlo por voz.

Entre os muitos serviços do portefólio Audi Connect, destaca-se a interface para o telemóvel com tecnologia iOS e Android num ambiente personalizado no ecrã do MMI. Além disso, as funções do sistema de controlo do veículo permitem visualizar todas as informações sobre a viatura.

Gama alargada de motorizações

Dois motores a gasóleo e um propulsor a gasolina, estando todos eles equipados com o sistema mild-hybrid de 48 volts, a que soma uma motorização híbrida plug-in combinada com um bloco V6 TFSI, são os pontos de destaques do reestilizado Audi Q7 e da sua variante mais desportiva S Line.

Além disso, todas as motorizações estão acopladas a uma transmissão automática tiptronic de oito velocidades e à tracção integral permanente quattro.

Sendo o bloco mais potente, o novo motor a gasolina 55 TFSI quattro tiptronic V6 de 3.0 litros oferece 340 cv de potência e um binário de 500 Nm, para uma aceleração de 5,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora e uma velocidade máxima de 250 km/hora electronicamente controlada.

No campo dos diesel ressalta o propulsor V6 de 3.0 litros, oferecendo uma potência de 231 cv e um binário de 500 Nm na variante 45 TDI quattro tiptronic, para uma velocidade de ponta de 229 km/hora e uma aceleração de 7,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Já a versão 50 TDI quattro tiptronic disponibiliza 286 cv de potência e 600 Nm de binário máximos, o que lhe permite fazer 6,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora e "subir" a velocidade máxima até aos 241 km/hora.

É no Audi Q7 55 TSFIe quattro tiptronic que reside a principal novidade de propulsão híbrida ‘plug-in’, ao guardar sob o capô um motor a gasolina V6 de 340 cv e 450 Nm, acoplado a um motor eléctrico de 94 kW (128 cv) e 350 Nm alimentado por uma bateria de 17,3 kWh, para uma potência combinada de 381 cv.

Existe ainda a variante 60 TSFIe quattro tiptronic, com 456 cv de potência e 700 Nm de binário máximos combinados, mas não estará disponível no mercado nacional. Ambos têm uma autonomia de 40 quilómetros em modo 100% eléctrico.