Trump "perseguido" por dezenas de bólides na Daytona 500

Como é que um político ganha popularidade junto do seu eleitorado para ser o candidato mais votado nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos?

Donald Trump parece saber os truques todos ao ter sido ele próprio, no último domingo, a dar o tiro de partida para a 62ª edição das 500 milhas de Daytona em NASCAR, com a célebre frase "Star Your Engines!" ("Liguem os motores!").

Primeiro, o presidente norte-americano fez uma entrada em grande estilo no evento quando o Air Force One sobrevoou a multidão que enchia as bancadas, antes de aterrar no aeroporto internacional de Daytona, a poucas centenas de metros da pista.

De seguida, fez a volta de aquecimento ao circuito a bordo d’ ‘A Besta’, um nome mais do que apropriado para a limusina blindada onde viaja o presidente norte-americano, com os bólides que iriam disputar a prova na sua peugada.

E depois… Bem, depois, o tempo decidiu fazer uma partida a todos os participantes na Daytona 500. Mal ‘A Besta’ terminou a volta de aquecimento, grossas bátegas de chuva começaram a cair sobre o circuito.

O resultado? A corrida teve de ser adiada para esta segunda-feira, com o arranque previsto para as 16h00 (21h00 na hora portuguesa… isto se não voltar a chover!

