Impaciência: Mark Wahlberg à espera do AMG One que nunca mais chega

Não é que o Mercedes-AMG One seja um desconhecido dos nosso leitores – foi revelado pela marca germânica em 2017 no salão automóvel de Frankfurt – mas qualquer imagem sobre este híper carro impressiona os sentidos de qualquer fã automóvel.

Que o diga Mark Wahlberg, que esteve ao lado de um dos modelos que a Mercedes-Benz USA tem exposto na sua sede em Atlanta, na Geórgia, embora não esteja ainda equipado com os propulsores que o tornam num híbrido plug-in.

Aparentemente, o actor é um dos felizardos que o espera com impaciência – as 275 unidades previstas já estão esgotadas –, ao afirmar, no pequeno vídeo que publicou no Instagram, que tem ainda de habituar-se ao formato do seu assento personalizado.

As primeiras unidades do Mercedes-AMG One deveriam ter sido começadas a ser entregues no ano passado. Todavia, vários atrasos supostamente relacionados com as emissões poluentes, e a dificuldade de instalar um propulsor de Fórmula 1 num híper carro para estrada, levaram o construtor a adiar as entregas para 2021.

Se não houver quaisquer alterações nos dados avançados pela Mercedes, o híper desportivo deverá receber um motor V6 turbo de 1.6 litros, aliado a um propulsor eléctrico, para produzir mais de 1.000 cv de potência e oferecer uma autonomia de 25 quilómetros em modo 100% electrificado.

A velocidade também promete ficar na memória de qualquer fã automóvel: menos de seis segundos dos 0 aos 200 km/hora e uma velocidade de ponta superior a 350 km/hora. Embora já esteja esgotado, cada unidade deverá ter chegado bem perto dos 3 milhões de euros.

