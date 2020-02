Super Bowl sobre rodas: o que as marcas automóveis anunciaram

No último domingo à noite, pelo menos os Estados Unidos "pararam" para assistirem ao Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano que colocou frente a frente os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers.

A vitória coube aos vermelhos de Kansas, por 31-20, no último "quarto" da partida, quando tudo parecia encaminhado para o adversário californiano levantar a taça.

A Super Bowl, no entanto, também é reconhecida pelos valores milionários a que são vendidos os espaços publicitários pela estação televisiva que transmite o jogo em directo.

Sendo o jogo acompanhado por dezenas de milhões de telespectadores um por pouco por todo o mundo, também não é surpresa nenhuma que as principais insígnias automóveis invistam verdadeiras fortunas em anúncios de cortar a respiração.

Se não os conseguiu ver todos durante a transmissão da partida, aprecie-os agora com calma e sossego.

Jeep Gladiator

Bill Murray, no papel do jornalista Phil Connors, regressa a Woodstock, no Illinois, para recriar o filme ‘O Feitiço do Tempo’. O vídeo conta ainda com Brian Doyle Murray, como Buster Green, e Stephen Tobolowsky a interpretar o irritante Ned Ryerson.

Hummer

O Hummer está de volta e nada melhor do que a Super Bowl para "atiçar" o interesse dos fãs pelo modelo que agora será 100% eléctrico. O basquetebolista LeBron James dá a cara no anúncio da General Motors.

Audi e-Tron Sportback

A Audi convidou a actriz Maisie Williams para guiar o novo Audi e-Tron Sportback e assinalar o trabalho desenvolvido pela marca germânica uma mobilidade mais sustentável.

Genesis GV80

O cantor John Legend e a modelo Chrissy Teigen mostram quão luxuoso é o novo GV80, o SUV ‘premium’ proposto pela Genesis.

Hyundai Sonata

Os actores John Krasinski, Chris Evans e Rachel Dratch discutem entre si as novas valências tecnológicas do renovado Hyundai Sonata.

Kia Seltos

A Kia usou imagens de um documentário sobre Josh Jacobs, dos Oakland Raiders, na sua caminhada para o sucesso na liga de futebol americano.

Porsche Taycan

Há 23 anos que a Porsche não fazia um anúncio para a Super Bowl mas, com o novo Taycan, preferiu mostrar todos os trunfos do SUV 100% eléctrico a uma audiência de milhões de telespectadores.

Toyota Highlander

A Toyota destacou na final de futebol americano o renovado Highlander num anúncio que releva as capacidades do SUV.

Walmart

A cadeia de retalho norte-americana não tem nenhum automóvel para anunciar mas o seu anúncio destaca os carros que participaram em filmes como ‘O Primeiro Encontro’, ‘Blade Runner – Perigo Iminente’, ‘Guardiões da Galáxia’, ‘O Filme Lego’, ‘Marte Ataca!’, ‘Marvin o Marciano’, ‘Homens de Negro’, ‘Star Trek’, ‘A Fantástica Aventura de Bill e Ted’ e ‘Star Wars’.

