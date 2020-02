Renault Mégane de "cara lavada" ganha versão híbrida 'plug-in'

A celebrar as bodas de prata, o Renault Mégane vê agora agora a quarta geração sofrer uma renovação estética, e a integrar a nova motorização híbrida recarregável que já equipa o renovado Captur.

Em termos de renovação estética, as mudanças mais óbvias estão na parte frontal, com os novos faróis LED Pure Vision.

Dentro do habitáculo, salta de imediato à vista o novo painel digital de instrumentos de 10,2 polegadas, e o sistema multimédia Easy Link, de 9,3 polegadas, em tudo semelhante ao que já equipa os modelos Clio, Captur e Zoe.

Em termos de segurança, o Mégane compreende agora novos sistemas de auxílio à condução de nível 2, como os assistentes em trânsito e em auto-estrada.

Propulsor E-Tech plug-in é novidade

Equipado com uma bateria de 9,8 kWh de 400 volt, o Mégane E-Tech plug-in é proposto com uma potência de 160 cv, obtida a partir de um motor a gasolina de 1.6 litros de quatro cilindros e de dois motores eléctricos.

A transmissão será feita por uma nova caixa de velocidades multimodal, sem embraiagem, para um melhor rendimento em estrada.

Segundo a norma WLTP, esta versão está preparada para percorrer 50 quilómetros em modo 100% eléctrico, a uma velocidade máxima de 135 km/hora em ciclo misto, ou a 65 km/hora em ciclo urbano.

Exactamente como o Captur, o Mégane utiliza sempre o motor eléctrico na fase de arranque, para uma redução eficaz dos consumos e para uma melhor reactividade na aceleração.

A motorização E-Tech plug-in irá estrear-se no novo Renault Mégane Sport Tourer, sendo proposto, de seguida, na variante berlina. A partir deste Verão começam a chegar ao mercado as primeiras unidades do modelo familiar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?