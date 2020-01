Nissan LEAF NISMO RC de 322 cv já andou em pista

O Nissan LEAF NISMO RC, o automóvel de competição totalmente eléctrico da marca nipónica, fez a sua estreia europeia no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha.

Este LEAF de competição reúne todos os conhecimentos e toda a experiência que a Nissan adquiriu com o LEAF - o automóvel eléctrico mais vendido do mundo - convencional e apresenta uma potência equivalente a 322 cv e um binário instantâneo de 640 Nm.

O resultado é um eléctrico de competição que consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos, um registo ao nível dos superdesportivos actuais.

Com uma condução divertida e com "performances" muito nervosas, este LEAF NISMO RC é muito mais do que um exercício de demonstração e serve "como um teste para a evolução tecnológica futura" e "explora o que poder ser alcançado com um motor duplo totalmente eléctrico e uma transmissão de tracção integral".

"A experiência da Nissan como pioneira em automóveis eléctricos para a estrada, combinada com a inovação dos desportos motorizados de há mais de 60 anos da NISMO, originou a concessão de um automóvel único", afirmou Michael Carcamo, director da Nissan Global Motorsport.