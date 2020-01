Com um espelho maior ou mais pequeno e com mais ou menos luzes, de uma forma geral, a pala para-sol dos nossos automóveis não tem sofrido alterações radicais ao longo dos anos, mas isso pode mudar… A "culpa" é da Bosch, que levou ao CES 2020, em Las Vegas (EUA), o "Virtual Visor", um conceito revolucionário de pala para-sol com inteligência artificial.