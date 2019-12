Renault Captur já tem preços para Portugal… e traz prenda no sapatinho!

Promete fazer mossa no mercado dos crossovers a novíssima geração do Renault Captur, com uma gama composta por três níveis de equipamento e cinco motorizações.

Com entrada directa, a 17 de Janeiro, nos stands nacionais, 19.990 euros é o preço de ataque da versão de arranque da gama: o TCe de 100 cv com equipamento Zen.

A acompanhar o lançamento de um dos modelos mais importantes do portefólio da marca francesa, é proposto o Renault Captur Edition One, série limitada a apenas 50 unidades e com todas elas numeradas para sublinhar a sua exclusividade.

Oferecido por 19.200 euros, o modelo tem por base o Exclusive, com um nível de equipamento que serve de referência a toda a gama.

A alimentá-lo está o novo motor TCe 100: um bloco de três cilindros turbo de 1.0 litros com 100 cv de potência e 160 Nm de binário máximo.

De série, o Renault Captur Edition One é proposto com pintura metalizada bi-tom e com o sistema multimédia Easy Link, com ecrã de 9,3 polegadas.

A versão é ainda enriquecida pelo sistema Renault Multi-Sense, com três modos de condução personalizáveis em função do estado de espírito do condutor, e com o sistema de som premium Bose.

Níveis de Equipamento Motor Caixa de Velocidades Zen Exclusive Initiale Paris Gasolina TCe 100 Manual de Cinco Velocidades 19 990 € 21 790 € TCe 130 FAP Manual de Seis Velocidades 24 290 € EDC: Automática de Sete Velocidades com Dupla Embraiagem 25 790 € 28 790 € TCe 155 FAP 26 190 € 29 190 € Gasóleo Blue dCi 95 Manual de Seis Velocidades 24 490 € 26 290 € Blue dCi 115 Manual de Seis Velocidades 27 190 € EDC: Automática de Sete Velocidades com Dupla Embraiagem. 28 690 € 31 690 €

