Porsche 917: cinco pinturas icónicas de um mito

Cinco décadas passadas sobre a apresentação mundial do Porsche 917 no Salão Automóvel de Genebra, o fabricante germânico recorda em vídeo cinco pinturas exemplares do bólide que marcou os anos 70.

Desenvolvido em 1968, o Porsche 917 deu ao construtor, em 1970 e 1971, as duas primeiras vitórias absolutas nas 24 Horas de Le Mans.

Equipado com um motor Type-912 Flat-12 de 4.5, 4.9 ou 5.0 litros, o Porsche 917 era um verdadeiro "monstro" nas principais provas de resistência na década de 70.

A versão 917/30 Can-Am chegou a bater os 390 km/hora numa pista de testes, com acelerações dos 0 aos 100 km/hora em 2,3 segundos, e 5,3 segundos dos 0 aos 200 km/hora.

Steve McQueen, actor que marcou o mundo do cinema nos anos 60 e 70, guiou um Porsche 917 – que mais tarde fez parte da sua "garagem" – no filme Le Mans, estreado em 1971.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?