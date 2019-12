Bentley Flying Spur já tem preço para Portugal: 283.282 euros

A terceira geração do Bentley Flying Spur já está disponível para encomenda em Portugal, com preços que começam nos 283.282 euros. As entregas aos clientes começam no início de 2020.

Produzido numa plataforma totalmente nova, o Flying Spur viu o eixo dianteiro andar ligeiramente para a frente, permitindo assim um ganho ao nível da distância entre eixos, agora fixada nos 3,19 metros.Com 5,32 metros de comprimento, esta limousine de luxo ganhou 3 cm no comprimento mas manteve as cotas de largura e altura.

O resultado é um modelo ainda mais imponente e luxuoso, sobretudo na especificação Mulliner, onde ganha jantes de 22 polegadas. Redesenhado para assinalar o centenário da marca de Crewe, este é o primeiro Flying Spur da era moderna com a mascote retráctil Flying B, que aqui surge iluminada.

Mas há mais estreias neste modelo, já que este Flying Spur se apresenta como o primeiro Bentley com direcção nas quatro rodas. Esta tecnologia é combinada com o sistema de tracção activa nas quatro rodas e com barras estabilizadoras activas movidas por atuadores eléctricos de 48 volts.

Este modelo assenta num chassis totalmente novo com uma mistura de aços, alumínios e materiais compósitos de alta resistência, e é movido por um bloco de doze cilindros em W, com 6,0 litros de cilindrada e duplo turbocompressor, que produz 635 cv de potência e 900 Nm e binário máximo.

Este bloco é o mesmo que já conhecíamos do modelo anterior, mas foi totalmente revisto e é agora capaz de levar este "salão de luxo sobre rodas" dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos e acelerar até aos 333 km/h de velocidade máxima.

Em condições normais, a caixa automática ZF de embraiagem dupla com oito relações envia a potência para as rodas traseiras, mas através de uma embraiagem intermediária de discos múltiplos, a gestão electrónica pode repartir a potência com as rodas dianteiras, de acordo com as necessidades do momento e do modo de condução escolhido: em Comfort apenas 480 Nm pode ser enviado ao eixo dianteiro. Já no modo Sport as rodas dianteiras apenas podem receber até 280 Nm de binário.

A suspensão pneumática de dureza regulável permite uma regulação mais desportiva, para tirar todo o proveito do motor W12, ou uma afinação mais focada no conforto. E aqui este Flying Spur está ao nível do melhor que o dinheiro pode comprar.



Para acompanhar esta sensação de conforto e de luxo a marca britânica também reforçou a aposta tecnológica, marcada por um painel de instrumentos digital e por um ecrã central multimédia com 12,3 polegadas que está "escondido" numa consola rotativa.

Há ainda três sistemas de som diferentes para escolher: um base com dez altifalantes, outro intermediário, assinado pela Bang & Olufsen, com 16 altifalantes, e o topo de gama, Naim, com 19 altifalantes.

O interior pode ser decorado com 15 cores distintas, de acordo com os gostos de cada cliente. Para a carroçaria a paleta de cores é ainda maior, com 17 tons diferentes disponíveis.



Se isto não for suficiente para criar o Bentley dos seus sonhos saiba que pode sempre recorrer à divisão Mulliner, que lhe permite personalizar ainda mais o seu carro e que lhe oferece uma linha de acessórios adicionais.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?