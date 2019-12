Porsche Macan GTS: o SUV mais desportivo da gama a partir dos 111.203 euros

Chassis rebaixado e visual exclusivo para suportar os 380 cv que debita são os principais trunfos estéticos do novíssimo Porsche Macan GTS.

Equipado com um motor V6 de 2.9 litros, o SUV mais desportivo da linha da marca germânica, que agora chega para fechar 2019 em grande estilo, coloca no solo mais 20 cv do que a versão anterior, mas menos 60 cv do que o Macan Turbo.

E, tendo em conta as características exemplares do modelo, a Porsche não "encontrou" melhor forma de "explicar" o dinamismo na sua condução do que o termo Gran Turismo Sport.

Emoção à flor da pele

Combinado com a recém-adaptada transmissão PDK de dupla embraiagem e o pacote opcional Sport Chrono, o Macan GTS acelera dos 0 aos 100 km/hora em 4,7 segundos, três décimas mais rápido do que a versão anterior, para uma velocidade máxima de 261 km/hora.

O sistema de gestão de amortecimento Porsche Active Suspension Management (PASM) foi especialmente adaptado para uma condução ainda mais desportiva para suportar um chassis rebaixado em 15 milímetros.

Se, mesmo assim, o condutor não ficar satisfeito com estas características dinâmicas, pode optar pela suspensão pneumática adaptável para rebaixar o chassis em mais dez milímetros.

E, para sentir os pêlos da pele a eriçarem-se de emoção com os 290 cv debitados pelo V6 de 2.9 litros, o Macan GTS dispõe de um sistema de escape desportivo especificamente adaptado para acentuar o prazer de condução.

O layout Central Turbo, com os dois turbocompressores acomodados no motor, permite uma resposta ainda mais directa às acelerações, com o binário máximo de 520 Nm (mais 20 Nm do que a anterior versão) a ser oferecido entre as 1750 e as 5000 pm.

Os consumos estão adaptados a um modelo com estas características desportivas: 9,6 litros por cada centena de quilómetros percorridos, segundo a norma NEDC.

Pormenores exclusivos acentuados a negro

Em termos visuais, o Porsche Macan GTS teria de oferecer um design que revelasse todos os seus atributos desportivos.

De série, o SUV compreende o pacote Sport Design, com novos acabamentos à frente e atrás, e saias laterais distintas, reforçados por elementos pintados a negro, que marcam todos os modelos GTS da marca.

Os faróis LED com o sistema Dynamic Light da marca, e as luzes traseiras tridimensionais, com barra de luzes LED, também estão escurecidos. Há ainda a hipótese de optar-se pelos faróis LED em preto com o sistema PDLS Plus.

O preto acentua também o difusor e os tubos de escape do Macan GTS, oferecendo um visual ainda mais agressivo.

A "calçá-lo" está um jogo de jantes em liga leve RS Spyder de 20 polegadas em preto acetinado, a realçar umas pinças de travão vermelhas em ferro fundido de generosas dimensões, com 360 x 36 mm à frente e 330 x 22 mm atrás.

Se achar que que não é suficiente para travar toda a ferocidade que coloca ao volante deste SUV, pode ser optar pelos travões PSCB revestidos com carboneto de tungsténio ou pelos travões PCCB de cerâmica compósita desenvolvidos pela Porsche.

Exclusividade desportiva no habitáculo

Os pormenores exteriores pintados a negro são "transportados" para dentro do habitáculo, realçados pelo revestimento em Alcantara no centro dos bancos, nos apoios dos braços e nos painéis das portas, reforçados por detalhes em alumínio escovado.

O volante desportivo multifuncional, revestido em pele e com patilhas de mudança de velocidade, são de série, como acontece com os bancos exclusivos do GTS, com ajustamento em oito níveis e pronunciadas "almofadas" laterais para manter estáveis o condutor e o "colega" do lado quando enfrenta as curvas de forma mais dinâmica.

Os estofos em pele Carmine Red ou Crayon, pontuados por promenores em Alcantara, o sistema de som BOSE Surround Sound e o novo suporte para telemóvel com carregamento indutivo estão entre as inúmeras opções de personalização.

O controlo adaptável de velocidade de cruzeiro, com sistemas de prevenção de engarrafamento, e de auxílio ao estacionamento, com câmara traseira e Surround View, pára-brisa aquecido e ionizador são propostos como equipamentos opcionais.

O novo Porsche Macan GTS pode já ser encomendado no nosso país a partir dos 111.203 euros.

