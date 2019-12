A Peugeot continua a renovação da sua presença no segmento de modelos compactos e depois de apresentar o novo 208 - onde nós estivemos presentes - decidiu renovar o 2008, um SUV compacto que agora também ganhou uma versão totalmente eléctrica, tal como aconteceu com o citadino da marca do leão.

Viajámos até França, mais concretamente até à região da Provença, e já tivemos oportunidade de guiar o novo Peugeot 2008 em todas as suas vertentes: diesel, gasolina e eléctrico.