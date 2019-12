Tudo sobre o novo Mercedes GLA: maior e mais dinâmico

É mais um importante passo da marca da estrela de três pontas para complementar o sucesso que têm tido os seus modelos compactos Classe A, B, CLA e GLB.

Trata-se da segunda geração do Mercedes-Benz GLA, que esta quarta-feira foi revelado ao mundo apenas através do canal Youtube do construtor germânico, com a chegada ao nosso mercado prevista para a Primavera.

Mais tecnológico e mais confortável são as bandeiras que suportam o novo modelo, numa rivalidade saudável contra o BMW X2, num segmento cada vez mais importante para todas as marcas automóveis.

Com mais de um milhão de unidades vendidas em todo o globo, desde a sua estreia em 2015, era com alguma expectativa que se aguardava pela nova proposta.

O resultado é mais um SUV do que um crossover, embora não esconda – longe disso – a sua ligação ao Classe A no que à estética diz respeito.