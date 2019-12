'Velocidade Furiosa' ganha série em desenhos animados

Não será uma prenda de Natal tardia mas os telespectadores mais pequenos de certeza que vão vibrar com as peripécias e perseguições automóveis de Velocidade Furiosa: Espiões ao Volante.

O enredo é muito simples, para não dizer básico: um grupo de adolescentes infiltra-se numa competição automóvel destinada às elites, controlada por uma organização que quer dominar o mundo.

Velocidade Furiosa: Espiões ao Volante, como é óbvio, está concebido para emocionar os mais jovens, mas temos quase a certeza que serão os próprios pais a desafiarem os filhos a vibrarem com a emoção e a tensão das perseguições replicadas a partir da saga original.

Com estreia a 26 de Dezembro na plataforma da Netflix, o projecto tem a curiosidade de contar no elenco com Similce Diesel, a filha mais velha de Vin Diesel, para dar a voz a Sissy Benson.

Vin Diesel, que é um dos produtores executivos da série, esteve na ante-estreia este sábado, ao lado de Tyler Posey, que dobra a personagem Tony Toretto, primo mais novo de Dominic Toretto.

