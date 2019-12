Tesla Semi já tem rival: Nikola Tre chega à Europa em 2021

Uma autonomia de 400 quilómetros "suportada" por um motor de 653 cv com um binário de 1800 Nm. São estas as aptidões técnicas do Nikola Tre, o novo tractor 100 % eléctrico que pretende ser a resposta da empresa norte-americana ao Tesla Semi.

Nascido da parceria, firmada há três meses, entre a Iveco e a Nikola Motor Company, o Tre não esconde as semelhanças estilísticas com o S-Way do construtor italiano, apesar dos retoque imprimidos pela ItalDesign para o tornar mais distinto.

Equipado com uma bateria de 720 kWh, que pode ser configurada de acordo com as necessidades da empresa, é dentro da cabine que se revelam as principais diferenças em relação ao "irmão" da Iveco.

O sistema de infotenimento de última geração, desenvolvido de raiz pela Nikola, é em todo diferente ao que equipa o S-Way, ao ponto de nem sequer incluir os comandos de climatização.

Com a construtora norte-americana a "prometer" um desempenho dinâmico "igual ou superior ao de um tractor equivalente a gasóleo", as primeiras unidades do Nikola Tre deverão começar a ser entregues na Europa em 2021.

A Nikola avançou ainda que este camião é o primeiro passo da empresa para o modelo eléctrico equipado com célula de combustível. Baseado no Tre, essa versão deverá chegar em 2023 ao mercado internacional.

