João Félix já recebeu prenda de Natal da Hyundai

Os jogadores do Atlético de Madrid já receberam os novos carros de serviço da Hyundai, patrocinadora oficial do emblema de Madrid.

O evento, que se realizou no Estádio Wanda Metropolitano, contou com elementos dos planteis da equipa de futebol masculina e feminina, aqui encabeçados pelos respectivos capitães de equipa: Amanda Sampedro e Koke.

Os vários futebolistas, onde se inclui o jovem português João Félix, receberam um Tucson Híbrido 48V N Line X - na cor "Engine Red" – que tal como o nome sugere, conta com um sistema eléctrico de 48 volts. Este sistema está disponível com dois motores diesel: 1.6 litros com 136 cv e 2.0 litros com 185 cv.