Will Smith acelera Audi RSQ e-tron em 'Armados em Espiões'

Será um dos filmes de animação que irá marcar a quadra natalícia ou não tivesse ele estreia nacional marcada para o dia 25 de Dezembro. Não é por causa disso, no entanto, que Armados em Espiões merece destaque.

A Audi criou de raiz o primeiro modelo para um filme de desenhos animados. Trata-se do Audi RSQ e-tron, uma espécie de Audi R8 desenvolvido em parceria com a Blue Sky Studios, mas com um espírito bem mais futurista.

Ao contrário do desportivo da marca dos quatro anéis, no entanto, o RSQ e-tron é um super carro totalmente eléctrico.

Se o design exterior já impressiona, o que dizer do habitáculo? Um painel de instrumentos holográfico destaca-se da consola do "eléctrico animado", projectando informações sobre o desempenho do carro enquanto foge a um helicóptero.

Para Will Smith, que dá a voz ao impávido Lance Sterling, este desportivo 100% autónomo não é propriamente uma novidade. Afinal, ele próprio já tinha guiado o anterior RSQ no filme Eu, Robot.

À semelhança do e-tron Sportback revelado há uma semana no Salão Automóvel de Los Angeles, o RSQ e-tron possui função de "aumento de potência" semelhante ao modo S presente no segundo modelo totalmente eléctrico da Audi.

Dificilmente este protótipo para desenhos animados verá uma versão real para acelerar na estrada… mas seria bem divertido se assim acontecesse.

