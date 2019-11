Renault Espace renovada está recheada de tecnologia

Quatro após o lançamento da quinta geração, o Renault Espace sofreu uma "lavagem" de carroçaria que o tornam ainda mais apelativo daquele que é, assumidamente desde o primeiro momento, o carro para toda a família.

Às ligeiras alterações estéticas de que a carroçaria foi alvo, o construtor francês reforçou a oferta tecnológica no que à conectividade e à assistência à condução dizem respeito.

Proposta nas variantes de cinco e sete lugares, o Renault Espace beneficia dos motores de nova geração do construtor, mantendo, no entanto, as mesmas três versões: uma a gasolina e duas a gasóleo.

A variante a gasolina conta com o TCe 225 EDC FAP de 1.8 litros e quatro cilindros de injecção directa com turbocompressor, com 225 cv de potência, ou seja, o mesmo bloco que equipa o Alpine A110 e o Renault Megane RS.

Preparado pela Renault Sport, o propulsor está associado a uma caixa automática EDC de sete velocidades com dupla embraiagem.

No campo do diesel, é proposto o Blue dCi de 2.0 litros, com 160 cv e 360 Nm, e com 200 cv e 400 Nm. As duas motorizações dispõem de caixa automática EDC de seis relações de dupla embraiagem.

Ambos dispõem ainda da tecnologia Selective Catalytic Reduction com sistema de injeção de AdBlue para a redução das emissões de NOx.

Qualquer uma das motorizações pode ser associada ao sistema 4Control, com eixo traseiro direccional automático, contando ainda com um selector de modos de condução Multi-Sense com as opções Eco, Comfort, Sport e My Sense, sendo este último personalizável.

Estética mais apurada

Ao primeiro olhar, percebe-se que a Renault não abdicou do estilo crossover imprimido nesta quinta geração.

De facto, a restilização do modelo veio reforçar essa imagem, patente na nova grelha inferior frontal e no novo pára-choques, rematado pelo friso cromado transversal, passando esta frente a ser a assinatura específica dos topos de gama da marca.

Atrás, o pára-choques também foi redesenhado para melhor acomodar as duas saídas de escape em forma ovalada.

As ópticas frontais LED Matrix mantêm a configuração em C, embora sejam um pouco mais longas, enquanto as luzes traseiras LED não variam em termos estéticos.

O visual mais desportivo é reforçado por novas jantes em liga leve, incluindo um jogo de 20 polegadas específico para o modelo com o equipamento de topo Initiale Paris.

Interior cuidado e tecnológico

Dentro do habitáculo, ressaltam os materiais de boa qualidade e o desenho da consola de instrumentos, patentes no nível de equipamento Initiale Paris.

À escolha estão dois estofos exclusivos em pele nas cores Preto Titanium ou Cinzento Sable, que também são aplicadas nos revestimentos das portas.

Os bancos, quer à frente, quer atrás, são aquecidos e ventilados, dispondo ainda da função de massagem e regulações eléctricas até dez modos.

Tecnologia, muita tecnologia é também um dos trunfos do renovado Renault Espace. O monovolume conta com o sistema multimédia Easy Link com um novo visor de 9,3 polegadas, desenhado em forma de tablet numa consola central totalmente redesenhada.

Integra ainda o sistema Easy Connect e dispõe da aplicação My Renault, a partir do qual é possível enviar rotas ao sistema de navegação por via remota, e abrir ou fechar as portas, entre outras possibilidades.

Em relação à assistência à condução, há todo um arsenal de novidades, como o controlo adaptativo de velocidade com função Stop & Go, a tecnologia Highway & Traffic Jam Companion, e alerta de saída de faixa.

Além disso, possui ainda aviso traseiro de tráfego, travagem de emergência activa com detector de peões e ciclistas, controlo de ângulo morto e assistente de estacionamento autónomo.

Ainda sem preços revelados, o restilizado Renault Espace deverá chegar ao nosso país a partir da Primavera.

