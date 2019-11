Mercedes-AMG GLE 63 e 63 S: mais fortes e com mais raça

Os Estados Unidos devem ser o mercado automóvel onde mais se ama a potência em carros grandes… muito grandes, mesmo.

Nenhuma surpresa, por isso, que a marca da estrela das três pontas tenha escolhido o Salão Automóvel de Los Angeles para revelar o novo Mercedes-AMG GLE 63 e 63 S.

Ambos equipados com um V8 biturbo de 4.0 litros, a versão convencional está preparada para oferecer 571 cv de potência 750 Nm de binário, enquanto a variante mais indomável sobe esse poder para 611 cv e 850 Nm.

Aliados ao EQ Boost, os dois propulsores ganham 22 cv suplementares apoiados pelo sistema eléctrico de 48 volt.

Uma transmissão automática TCT 9G de nove velocidades, sistema 4MATIC+ de tracção às quatros rodas, suspensão adaptativa e estabilizador activo para prevenir o adornamento fazem também parte do equipamento deste SUV.

No que resultam todas as estas características na estrada? Quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora para o Mercedes-AMG GLE 63 e menos duas décimas de segundo para o GLE 63 S.

O desempenho não está muito longe do que o BMW X5 M e o X5 M Competition oferecem; estamos a falar apenas de mais uma décima de segundo na versão mais "domável" do GLE 63, sendo igual na variante mais potente do rival.

A velocidade máxima no GLE 63 S, por seu turno, é de 280 km/hora, menos 9 km/hora do que o X5 M desde que equipado com o sistema M Driver.

Como não poderia deixar de ser, o modelo preparado pela AMG ganha algumas particularidades que o diferenciam do GLE da Mercedes-Benz.

A grelha do motor, o separador dianteiro, as soleiras das portas, as cavas das rodas e as jantes AMG em liga leve, de 20 polegadas para o AMG GLE 63, e de 21 polegadas para o AMG GLE 63 S.

A traseira ganha também outros pormenores, nomeadamente, a faixa prateada na porta da bagageira, no quádruplo sistema de escape e no spoiler a sair do tejadilho.

Dentro do habitáculo, ressaltam os bancos em pele Nappa e as insígnias AMG a brilharem, e um volante bem recheado de selectores, onde se destacam as patilhas de mudança de velocidade. O painel de instrumentos é específico da AMG, assim como os pedais desportivos em aço inoxidável.

Outros recursos técnicos incluem o mais recente sistema de infotenimento MBUX com visores duplos e ecrãs AMG , assim como programas de condução Dynamic Select específicos da preparadora.

Em termos de segurança activa, ambas as versões do Mercedes-AMG GLE 63 estão equipados com os sistemas tecnológicos mais evoluídos para uma condução sem medo.

