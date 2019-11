Lembra-se do Frankencuda de 'Velocidade Furiosa'? Está de novo à venda!

É fã dos filmes Velocidade Furiosa? Então este Frankencuda cabe que nem uma luva na sua garagem… se tiver dinheiro para ele!

Este Plymouth Barracuda de 1971 fortemente transformado, do qual um sósia participou em Velocidade Furiosa 5, vai ser leiloado este sábado em Riade, capital da Arábia Saudita, pela World Wide Auctioneers.

Particularidade desde muscle car? Está autografado pelas figuras principais do quinto capítulo da saga, com Vin Diesel e Paul Walker à cabeça, seguidos de Dwayne 'The Rock' Johnson e do realizador Justin Lin.

Criado por Murray Pfaff, da Pfaff Designs e Troy Brumbalow, da Mopar, tem um V8 HEMI 636 todo em alumínio a saltar do capô, e carburadores Ultra Dominator.

O interior também é rico em detalhes: bancos em couro com pele de cobra, volante e coluna de direcção Flaming River, três ecrãs LCD e medidores Mopar Performance, só para mencionar alguns.

O que torna este muscle car "apetecível" é o facto de ser um street car perfeitamente legal para circular em qualquer estrada… se a conseguir ver através do motor. Mesmo assim, não deixa de ser uma bonita prenda de Natal para os entusiastas de Velocidade Furiosa.

Apenas um pormenor: embora não tenha valor-base de licitação, em 2011 o Frankencuda foi vendido por 278,520 euros. Uma pechincha, como está bom de ver!

