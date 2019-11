Rendida aos SUV: Aston Martin apresenta novíssimo DBX

A China assume-se como um dos mercados a atacar pela Aston Martin com o novo DBX, o primeiro SUV ‘todo o terreno’ nos 106 anos que já leva de vida o construtor britânico.

Apresentado esta quarta-feira em Pequim, o novo modelo de cinco portas para cinco pessoas é o tiro de partida para uma nova era, num segmento que até agora tinha sido descurado pela marca.

É também o representante da terceira e última fase do Second Century Plan, que assinala o início da produção na segunda fábrica da Aston Martin, em Saint Athan, no sul do País de Gales.

Identidade mantida

À semelhança de outras marcas premium, o Aston Martin DBX comporta os mesmos elementos estilísticos das suas mais recentes propostas automóveis, como é visível nos faróis e na grelha do motor.

As linhas do SUV, elegantes e sofisticadas, ganham particular realce na parte de trás, com os farolins interligados por uma faixa LED na asa traseira, em forma de "bico de pato", em tudo semelhantes ao Aston Martin Vantage. Visto de perfil, destaca-se a linha do tejadilho com um pilar C extremamente inclinado para dar a imagem de um coupé.

O Aston Martin DBX está longe de ser um carro pequeno, patente nos 5039 mm de comprimento por 1998 mm de largura, para uma altura de 1680 mm e uma distância entre eixos de 3060 mm. A bagageira tem uma capacidade de 632 litros, que pode ser reforçada com mais 62 litros.

Na sua construção, todo o corpo é moldado em alumínio de maneira a reduzir o peso da estrutura mas sem que haja perda de rigidez. Mesmo assim, não deixam de impressionar os 2245 quilos que o SUV pesa!

A aposta numa configuração que privilegia uma condução mais polivalente, que também compreende o ‘fora de estrada’, está patente na suspensão pneumática e nos amortecedores electrónicos adaptáveis.

Fazendo uso de um sistema eléctrico de 48 volts, a carroçaria pode ser elevada até 45 mm ou rebaixada em 50 mm.

É premium, sem qualquer dúvida

O conforto e o luxo, que são apanágio dos modelos da Aston Martin, foram levados ao extremo. Em todo o habitáculo ressalta a pureza dos materiais, com a aplicação equilibrada de metal, vidro e madeira exótica.

O volante de três raios, revestido em pele, é complementado com patilhas para a mudança de velocidades da caixa automática de nove relações.

O painel de instrumentos compreende um visor digital de 12,3 polegadas e um ecrã táctil de infotenimento de 10,25 polegadas com acesso ao Apple CarPlay.

Como não poderia deixar de ser, o DBX inclui os sistemas de segurança activa e passiva tecnologicamente mais evoluídos. Estão ainda disponíveis outros equipamentos e acessórios opcionais para uma personalização mais distinta do SUV.

Um motor para "voar" sobre a estrada

O desempenho do Aston Martin DBX na estrada não poderia ser, de modo algum, acanhado, tendo em conta que tem de "rebocar" 2245 quilos em vazio.

Uma nova versão do característico V8 de 4.0 litros e duplo turbocompressor, que se encontra no DB 11 e no Vantage, oferece uma potência de 550 cv e um binário de 700 Nm.

É difícil falar em poupança de combustível neste modelo – 14,3 litros por cada 100 quilómetros e 7,0 litros em consumo combinado, com emissões de 293 g/km segundo a norma NEDC – mas o V8 permite a desactivação de cilindros de acordo com a utilização que se faz do motor.

Não se pense, no entanto, que seja discreto por onde quer que passe. Como afirma a própria marca, o sistema de escape activo garante que o SUV soe elegante num primeiro momento, para depois emocionar todos os sentidos com o trovejar característico dos outros modelos da marca.

Em termos de aceleração, o Aston Martin DBX demora apenas 4,5 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 291 km/hora.

A transmissão da potência ao solo é proporcionada por uma caixa automática de nove velocidade, ligada às quatro rodas com diferenciais activados por uma embraiagem central e por um controlo limitador de tracção traseira.

Certo é que a Aston Martin assegura que, ao combinar-se o sistema de direção, ajustado para proporcionar uma sensação e uma resposta semelhantes às de um desportivo, o DBX oferece um controlo absoluto na condução, independentemente das condições da estrada.



O Aston Martin DBX já pode ser encomendado a partir de 193.500 euros (valor para a Alemanha), com as primeiras entregas previstas para o segundo trimestre do próximo ano.



Os primeiros 500 compradores serão brindados com um exclusivo Pack 1913, que compreende elementos distintos que detalham a sua construção de série limitada, entre outras benesses.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?