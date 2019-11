Audi e-tron Sportback: um SUV eléctrico cheio de estilo

Era uma das novidades mais aguardadas pela comunicação social presente, esta terça-feira, no Salão Automóvel de Los Angeles (só abre as portas ao público na sexta-feira), e as expectativas não foram defraudadas.

O Audi e-tron Sportback revela-se, de imediato, como um SUV coupé de linhas bem mais apelativas aos sentidos do que o e-tron convencional, primeiro modelo 100% eléctrico da marca germânica.

Elegância desportiva

Em termos de dimensões, o Sportback é em tudo semelhante ao e-tron, menos na altura ao solo, que sofreu uma redução de 13 milímetros

O tamanho da bagageira também se ressentiu, ao passar de 615 para 600 litros, e de 1725 para 1655 litros com os bancos rebatidos.

Visto de perfil, destaca-se de imediato o estilo coupé, com o tejadilho elevado à frente a descer suavemente sobre o porta-bagagens, complementado por uma pequena asa traseira. Os farolins, unidos por uma franja LED realçam ainda mais o espírito desportivo que é patente no e-tron Sportback.

No que à parte frontal diz respeito, o modelo é em tudo semelhante ao "irmão" mais velho, com uma grelha singleframe proeminente, ladeada por entradas de ar desportivas, e novos faróis LED de matriz digital.

A sua singularidade está na luz que projectam, dividida em pequenos pixéis, que pode ser controlada com "uma precisão excepcional", explica a marca.

Tal capacidade deve-se aos micro-espelhos integrados nos faróis, que podem ser inclinados até 5000 vezes por segundo, podendo projectar animações na parede ou no chão, e transformar, de forma efectiva, a área iluminada num autêntico "palco" ilumino-animado.

Os pára-choques traseiros revelam-se bem mais "musculados, com a curiosidade de o difusor assinalar a ausência dos tubos de escape, principalmente para os automobilistas ultrapassados na estrada que não identifiquem de imediato de que se trata de um modelo 100% eléctrico.

A "calçar" o e-tron Sportback estão umas jantes em liga leve de 19 polegadas, estando previsto, para meados de 2020, um jogo opcional de 22 polegadas.

É claro que, se se optar pela variante S Line, o SUV sobe alguns degraus em termos de agressividade.

Esses "pormenores" reflectem-se nos pára-choques ainda mais racing, numa nova asa traseira, nas jantes de 20 polegadas em liga leve, e nos rebordos das portas iluminados com o logótipo S Line, tudo rematado por uma suspensão desportiva a condizer.

Interior cuidado e tecnológico

Não se encontram diferenças de equipamento por aí além entre o e-tron Sportback e o e-tron convencional. O painel de instrumentos, totalmente digital, integra um ecrã de 12,3 polegadas, complementado por mais dois visores.

O primeiro, de 12,1 polegadas, assume todas as funções do sistema de infotenimento, enquanto o segundo, de 8,8 polegadas, acomoda os controlos de climatização, entre outras funções.

Uma variedade de equipamentos opcionais também estará disponível, incluindo bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com massagem, além da iluminação ambiente e de um sistema áudio premium da Bang & Olufsen.

Sistemas de apoio à condução, incluindo o assistente adaptável de velocidade de cruzeiro, a assistência ao estacionamento e à visão nocturna, assim como um monitor de visualização a 360°, também serão propostos como equipamentos opcionais.

Mesmo motor para duas potências

Sob a carroçaria do Audi e-tron Sportback podem "esconder-se" dois níveis de potência, num sistema que privilegia a tracção traseira, usando apenas as quatro rodas motrizes em situações específicas de condução.

A versão 55 quattro está equipada com uma bateria de 95 kWh para dar força aos dois motores eléctricos, de maneira a oferecer uma potência de 360 cv e um binário de 561 Nm.

Em termos de desempenho, o crossover consegue acelerar dos 0 aos 100 km/hora em 6,6 segundos para uma velocidade máxima de 200 km/hora e uma autonomia de 446 quilómetros, segundo o ciclo WLTP.

É claro que, se não se ficar satisfeito com estenível de potência, poder-se-á sempre seleccionar a função Sport para os motores eléctricos chegarem aos 408 cv de e oferecerem um binário de 664 Nm.

Este boost de potência durante oito segundos ganha especial impacto se se quiser confirmar que o SUV coupé é capaz de fazer 5,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Para os mais comedidos na estrada, pode-se sempre optar pelo e-tron Sportback 50 quattro, equipado com uma bateria de 71 kWh para uma potência de 313 cv e um binário de 540 Nm.

Significa então que o SUV "apenas" consegue fazer 6,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 190 km/hora e uma autonomia de 347 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Em termos de recarregamento eléctrico, não há grandes diferenças em relação a outros modelos deste segmento. São 30 minutos para recarregar 80% da bateria a 150 kW (120 kW no caso do Sportback 50), cinco horas a 22 kW, e oito horas através de uma tomada convencional.

O lançamento do Audi e-tron Sportback será antecedido por uma versão Edition One, com pintura em azul plasma, espelhos laterais digitais e jantes de 21 polegadas em liga leve, entre outros destaques.

Sem ainda se conhecerem preços e data de lançamento no mercado nacional, para a Alemanha a marca anuncia um preço de arranque de 71.350 euros, com as primeiras entregas previstas para a próxima Primavera.

