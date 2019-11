Land Rover Defender é estrela em '007 – Sem Tempo para Morrer'

007 – Sem Tempo para Morrer só estreia a 2 de Abril (dia 9 no nosso país) mas a expectativa criada em redor da 25ª película de James Bond já é muita.

Para acelerar as emoções, a Land Rover confirmou esta quarta-feira que o novo Defender terá um papel só dedicado às estrelas cinematográficas, numa selvagem perseguição de carros que será determinante para a história no filme.

O icónico 'todo o terreno' foi agora alvo de duros testes por uma equipa de duplos especializados em acrobacias automóveis.

Não foi revelado de que forma se irá desenvolver a perseguição, mas o novo Land Rover Defender foi "atirado" para as condições 'fora de estrada' mais extremas, demonstrando a sua natureza imparável face a qualquer obstáculo.

Aliás, o vídeo agora revelado pela marca britânica, mostra vários jipes a alta velocidade num terreno enlameado, com saltos pelo meio, rematados por capotanços.

O Defender escolhido para participar em 007 – Sem Tempo para Morrer é a variante 110, que deverá chegar na Primavera ao nosso país, com preços a partir de 87.344 euros, sendo a versão 90, mais curta, proposta a partir de 80.500 euros.

O 'todo o terreno' irá partilhar o estrelato no filme com o híper carro Aston Martin Valhalla, que será o carro de James Bond protagonizado por Daniel Craig, e com o Range Rover Sport SVR, além de uma selecção de vários modelos históricos da Land Rover, onde se destacará o Range Rover Classic.

