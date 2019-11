Nashole vence concurso para ser novo carro da Hot Wheels em 2020

Um Nash Metropolitan de 1957 totalmente "artilhado" foi o vencedor da edição deste ano do Hot Wheels Legends Tour.

O modelo personalizado teve o seu momento de glória no stand que o fabricante de brinquedos automóveis teve patente no SEMA Show – Salão Automotivo de Las Vegas.

Nashole, assim é o nome de baptismo deste subcompacto construído no Reino Unido sob orientação da marca norte-americana, que Greg Salzillo e Dave Ford decidiram tornar numa "obra de arte".

Os dois "engenhocas" puseram mãos à obra para recriarem, na sua "garagem" um carro que ultrapassa as linhas do modelo original, relevando o espírito radical que a Hot Wheels gosta de imprimir às suas miniaturas.

Ao contrário dos homens do tuning, que tentam criar carros personalizados que quase obrigam a usar óculos escuros para não se ficar "cego" com o brilho dos cromados, este Nashole, pelo contrário, tem a "ferrugem" como principal ponto de destaque.

A grelha do motor, já bem desgastada dá o tom, rematada por uma pintura que já viu melhores dias, e uns pneus cheios de chagas e cicatrizes que quase se assemelham a um Lázaro.

E o que tem este Nash Metropolitan revitalizado de especial? Podemos começar pelo motor, já que se trata de um V8 de 5.0 litros motor equipado com filtros de ar em forma de dados, carburadores Edelbrock e um escape lateral.

O resultado são mais de 300 cv de potência que o motor debita, "ligeiramente" superior aos 40 cv do propulsor original que equipava o Nash Metropolitan.

Autenticidade, originalidade e "espírito de garagem" são os "palavrões" usados pela Mattel para justificar a vitória do Nashole entre os mais de 5000 concorrentes que participaram nas 20 etapas que a "digressão" percorreu nos Estados Unidos.

No júri da multinacional que detém a marca Hot Wheels destacava-se Jay Leno, que tem na sua posse uma simpática colecção de quase 1000 carros clássicos.

Aliás, no SEMA 2019, esteve em exposição um Ford Bronco de 1968 restaurado do célebre comediante. Verdadeira peça de colecção para os amantes do "todo o terreno", o "bicharoco" tinha sob o capô o motor que equipa o Ford Mustang GT500: um V8 sobrealimentado de 5.2 litros com 770 cv e 847 Nm.

À semelhança das edições anteriores do Hot Wheels Legends Tour, o Nashole verá no próximo ano uma edição miniaturizada, à escala 1:64, nas boas lojas de brinquedos.

