Cullinan Black Badge: o lado mais “negro” da Rolls-Royce

"Black Badge reflecte os desejos de um grupo distinto de clientes da Rolls-Royce: homens e mulheres que assumem riscos, quebram regras e constroem o sucesso nos seus próprios termos."





Muito mais do que um capricho

Curto e incisivo é como o construtor britânico anuncia o Rolls-Royce Cullinan Black Badge, a expressão mais negra e agressiva do modelo que "fecha" esta linha especial de carros de luxo, iniciada em 2016 com os modelos Wraith e Ghost , seguidos no ano seguinte pelo Dawn

E o que se pode dizer deste SUV urbano que irá impressionar todos os que se cruzarem com ele? Como a própria marca refere, a insígnia Black Badge é muito mais do que apenas um capricho estético.

Essa diferença está patente de imediato no motor: o V12 biturbo de 6.75 litros foi mexido de maneira a arrancar-lhe mais 29 cv em relação ao propulsor original, para obter uma "coudelaria" com 600 cv às quatro rodas. O binário também sofreu um incremento de 50 Nm, concretizado numa "força" total de 900 Nm.

O Black Badge Cullinan beneficia também da ligação íntima entre o motor, a transmissão ZF de oito velocidades e os eixos dianteiro e traseiro para conseguir uma condução dinâmica.

As alterações introduzidas na configuração da suspensão garantem um equilíbrio perfeito entre dinamismo e refinamento na condução do Cullinan Black Badge.

Quase como um dual Dr. Jekyll e Mr. Hyde, significa isso que o SUV é extremamente "bem-educado" a baixas velocidades e um verdadeiro "selvagem" quando se pisa a sério no acelerador.

Para travar este "monstro", os travões de disco ventilados foram reprojectados para uma maior eficácia de travagem sob temperaturas elevadas.

E, para obter o autoritário basso profondo do motor, foi desenvolvido um novo sistema de escape para transmitir toda essa emoção ao condutor.

Um rei para reinar na noite

Se o design do Cullinan, na sua versão mais "suave", já impressionava na estrada, agora que que ganhou a variante Black Badge quase que é obrigatório abrir-lhe alas.

O ar distinto começa logo na pintura da carroçaria: estão disponíveis 44 mil opções mas, como a própria marca afirma, deverá ser o preto a cor mais escolhida pelos seus clientes.

Depois, há toda aquela panóplia de elementos que tornam o SUV um modelo apenas ao alcance de alguns afortunados. O distintivo 'duplo R' à frente, nos flancos e na traseira tornam-se prateados sobre o preto, enquanto as superfícies cromadas, como a grelha frontal, a estrutura lateral, as entradas de ar e os tubos de escape são escurecidos.

Umas exclusivas jantes forjadas em liga leve de 22 polegadas enfatizam todo o poder do Cullinan Black Badge, reflectidas numas inéditas pinças de travão em vermelho.

Dentro do habitáculo, luxo a extravasar por todos os lados, como é apanágio da Rolls-Royce desde o seu primeiro automóvel. Os estilistas parecem ter dado o melhor de si próprios ao combinarem um conforto de alto nível a uma estética arrojada, complementados por materiais avançados, como se pode apreciar nos luxuosos bancos pretos em pele.



A Rolls-Royce não revelou ainda o preço a que irá colocar o Cullinan Black Badge no mercado, mas as pré-encomendas para o SUV de luxo já estão abertas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?