Guiámos o Peugeot e-208 eléctrico com 340 km de autonomia

No ano em que cumpre 208 anos de história, a Peugeot renovou por completo o 208 e prepara-se para atacar o segmento B, um dos mais competitivos do mercado.

Numa altura em que rivais como o Opel Corsa e o Renault Clio também se renovaram, a marca do leão não quis perder tempo e espaço nesta corrida e lançou o 208 no mercado com três motorizações distintas: gasolina, diesel e… electricidade! Esta última é uma variante inédita neste modelo e só é possível graças à plataforma modular EMP2, concebida de raiz para acolher todas estas energias.