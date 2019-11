Novo Peugeot 208: qual a melhor versão para si?

O Peugeot 208 renovou-se e está mais preparado do que nunca para atacar o segmento B, um dos mais competitivos do mercado. É um modelo fundamental para a marca do leão, que curiosamente este ano celebra 208 anos de história.

Com estreia marcada para o próximo mês de Novembro, o novo 208 chega com três energias possíveis (electricidade, diesel e gasolina) e com cinco níveis de equipamento (Like, Active, Allure, GT Line e GT).

Há versões equipadas com motores PureTech a gasolina, com o bloco diesel Blue HDi e ainda uma inédita versão totalmente eléctrica. Nós estivemos na Comporta para os ensaios dinâmicos do novo 208 e vamos dizer-lhe tudo o que precisa de saber sobre cada uma delas.