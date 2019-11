Mazda MX-30 eléctrico com 200 km de autonomia

É o primeiro modelo 100% eléctrico da Mazda e deverá chegar ao mercado europeu no segundo semestre do próximo ano.

Com umas linhas em tudo semelhantes ao CX-30, o Mazda MX-30 revelado esta quarta-feira no Salão Automóvel de Tóquio, é proposto para os condutores que não querem sacrificar o prazer da condução quando optam por um modelo eléctrico.

Aliás, a opção pela sigla MX, que ganhou fama mundial no roadster MX-5, reflecte essa filosofia muito particular.

O motor e-SkyActiv tem uma autonomia de 200 quilómetros, suportada por uma bateria de 35,5 kWh, mas a marca não revelou a potência dada ao eixo dianteiro. Se se tiver em conta o protótipo que conduziu a este modelo, poderá oferecer 145 cv, aliado a um binário de 263 Nm.

Condução eficaz para o dia a dia

A construção do SUV foi assente na nova plataforma e-SkyActiv, desenvolvida para acomodar a bateria na estrutura do veículo para lhe dar uma maior rigidez e uma melhor resposta às solicitações do condutor.

Curiosa foi a solução "sonora" encontrada pelos engenheiros da Mazda para uma melhor percepção do binário e da velocidade na condução do MX-30.

Um alerta de som, sincronizado com o binário oferecido pelo propulsor, evita que haja variações indesejadas na velocidade por parte do condutor. Ao mesmo tempo, o G-Vectoring Control pode, momentaneamente, interromper o binário do motor sempre que necessário.

O "pacote" tecnológico incluído no crossover compreende ainda um assistente inteligente para travagens de emergência segundos os dados fornecidos pelo detector Turn-Across Traffic através de um radar e de uma câmara frontal.

O novo modelo inclui ainda um assistente de manutenção na faixa de rodagem, capaz de detectar as bermas em estradas sem marcação de linhas, e um sistema avançado de alerta de "pontos cegos" dos espelhos retrovisores.

Design ao estilo Kodo

Apoiado na linguagem estilística Kodo, que a Mazda tem apostado nos seus modelos mais recentes, o MX -30 reflecte as novas tendências de design do mundo automóvel.

Com 4395 mm de comprimento, para uma largura de 1795 mm e uma altura de 1570 mm, e com uma distância entre eixos de 2655 mm, acolhe cinco ocupantes de forma confortável.

De perfil, o crossover oferece uma sensação de unidade, ao fluir do topo do pilar A para a extremidade traseira, com as portas "assassinas" de trás a conferirem ao MX-30 uma silhueta distinta e elegante.

Dentro do habitáculo, salta à vista o volante de três raios, o sistema de infotenimento com ecrã táctil no topo do painel de instrumentos, e um ecrã secundário para operar as funções do ar condicionado.

Os materiais usados nos revestimentos são provenientes de materiais reciclados, e o próprio design do SUV promove um espírito aberto e arejado, aprimorado pela falta do pilar B.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?