Quer conduzir este kart construído com 7 mil peças LEGO?

Acha que o Bugatti Chiron com 2.304 motores eléctricos é o único automóvel funcional construído em LEGO? Não podia estar mais enganado. É que a BuWizz acaba de mostrar um kart de tamanho real, em LEGO, que é capaz de chegar aos 4 km/h de velocidade máxima.

Pode não ser um velocista, mas isso não lhe rouba mérito. Trata-se de um "monstro" com mais de 7 mil peças de plástico e que pesa mais de 15 quilos de peso. Baptizado como Go-Kart, este brinquedo de tamanho real conta com 32 motores eléctricos distribuídos pelas quatro rodas.

A construção deste modelo é complexa e isso fixa ainda mais óbvio quando começamos a reparar em todos os detalhes. O volante, por exemplo, permite a integração de um smartphone que ajuda o condutor a controlar os oito motores de cada roda. Esta "app" permite ainda que o condutor controle a velocidade a que cada roda gira, melhorando assim a capacidade em curva.

Apesar de toda a estrutura ser feita em LEGO, mais concretamente com peças do catálogo da LEGO Technic, este kart é capaz de suportar condutores com um peso máximo de 70 quilos. Para facilitar o transporte, está dividido em vários módulos que podem ser montados e desmontados em apenas 10 minutos.