'Easy Rider': Pagani Huayra faz costa a costa dos EUA

Não conseguiu fazer o percurso todo pela mítica Route 66 mas não deixa de ser notícia o "feito" protagonizado por um Pagani Huayra Roadster.

O "desconhecido" 1slocrx, seguido no Instagram por mais de 22 mil pessoas, percorreu 4725 quilómetros para ligar as duas costas dos Estados Unidos com dois compagnons de route.

Dono de um Pagani Huayra Roadster comprado em 2018, o instagrammer foi publicando inúmeras fotografias naquela rede social ao longo dos três dias que durou a viagem.

Half Moon Bay, localizada a cerca de 50 quilómetros a sul de São Francisco, Califórnia, foi o ponto de partida para esta viagem invulgar, tomando primeiro o Nevada como alvo, para depois apontar ao Arizona.



Equipado com um motor turbo V12 de 6.0 litros desenvolvido pela Mercedes-AMG, tem uma transmissão manual de sete velocidades para pôr na estrada toda a potência dos seus 765 cv para um binário máximo de 1000 Nm.

Desnecessário será dizer que teve de fazer várias paragens pelo caminho para encher o depósito daquele líquido milagroso a que chamamos gasolina.

Novo México, Texas, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte foram os outros estados por onde o Pagani Huayra Roadster passou, até travar a marcha nas areias de Folly Beach, na Carolina do Sul.

Uma viagem de fazer inveja, é o que nos cabe dizer…

