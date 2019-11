Confirmado: Hennessey Venom F5 vai ter mais de 1800 cv

A Hennessey continua a sua corrida rumo à barreira dos 500 km/h e acaba de apresentar os primeiros dados técnicos do motor "Fury" que vai equipar o Venom F5, o hiperdesportivo da marca do Texas (EUA) que vai produzir mais de 1800 cv de potência.

De acordo com as informações mais recentes da empresa de John Hennessey, este "monstro" vai produzir 1817 cv de potência às 8000 rpm e 1617 Nm de binário máximo às 5000 rpm. São números impressionantes, disso ninguém tem dúvidas, mas o desfile de registos impressionantes não se esgota aqui, é que a Hennessey garante que entre as 2000 e as 8000 rpm haverá sempre mais de 1355 Nm de binário disponível. Incrível!